Sadiq: “Tornerei alla Roma, è la mia seconda casa. Afena-Gyan darà tanto”

L'ex attaccante giallorosso tornerebbe volentieri a Trigoria

Umar Sadiq non ha dimenticato la Roma e non potrebbe essere altrimenti. L'attaccante classe '97 è stato uno dei tanti prodotti del settore giovanile giallorosso, arrivato in coppia con Nura dallo Spezia nel 2014. I due nigeriani hanno dominato in Primavera, poi le loro carriera hanno preso una strada diversa. Il terzino è stato sfortunato e ha dovuto interrompere la carriera per un problema di salute, l'ex bomber di De Rossi ha invece avuto diverse esperienze tra Bologna, Torino, NAC Breda, Rangers, Perugia e soprattutto Partizan Belgrado, dove poi si è guadagnato la chiamata con l'Almeria. In Spagna Sadiq sta facendo bene, ma non dimentica Trigoria:"La Roma è la mia seconda casa. Lì c'è la mia casa e la mia famiglia, mi regala sempre una grande atmosfera e per me rappresenta tanto", ha detto l'attaccante a 'Tribal Football' su un suo eventuale ritorno in giallorosso.