Sacchi su Fonseca: “In Ucraina giocava bene. Roma non fa testo: lì chiunque sbaglia”

Giornata calda per la Roma e non solo sul mercato. Infatti, la squadra giallorossa e il suo ambiente sono state citate come "troppo difficili" da Arrigo Sacchi. L'ex tecnico milanista ed oggi opinionista in tv è stato intervistato da Il Messaggero Veneto e commentando l'operato di alcuni tecnici di Serie A ha deto la sua pure su Paulo Fonseca, nuovo mister dei rossoneri ma già in crisi di risultati dopo il pari casalingo per 2-2 col Torino e la sconfitta 2-1 a Parma. Secondo il mister nato a Fusignano, con il lusitano bisogna aspettare e, soprattutto, per dare un giudizio non è possibile prendere ad esempio il suo biennio nella Capitale fra il 2019 e il 2021 a causa dell'ambiente: "In Ucraina Fonseca produceva del buon calcio, ricordo. E Roma non fa testo: è troppo difficile, chiunque non va bene".