Sacchi: “Spinazzola grande spinta sulla fascia azzurra, deve migliorare il tiro”

L'ex ct della Nazionale commenta le prestazioni dell'esterno giallorosso: "Speriamo mantenga questo ritmo fino alla fine"

Arrigo Sacchi commenta le prestazioni in azzurro di Leonardo Spinazzola. L'ex allenatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha speso alcune parole per l'ottimo rendimento dell'esterno giallorosso in Nazionale: "Spinazzola deve solo migliorare nelle conclusioni, visto che arriva molto spesso vicino alla porta ma usa poco il sinistro e, in generale, non è troppo preciso quando calcia. Sta dando una spinta importante sulla fascia azzurra. Mi chiedo: potrà tenere questo ritmo fino alla fine o è giusto tenerlo fermo per farlo riposare? L'allenatore e i medici della Nazionale lo sapranno sicuramente meglio di me".