Sacchi risponde a Totti: “La critica sui numeri 10? Nel calcio si gioca in 11”

Non sono passate sotto traccia le parole di Francesco Totti su Arrigo Sacchi e la sua "colpa" di aver fatto sparire i numeri 10 italiani: "Portò tutti a rientrare in difesa. E questo fece sparire lo spazio tecnico per il dieci considerato come il fulcro della squadra, l’elemento di sorpresa. Si è estinto, quel ruolo. E infatti non trovo una squadra che mi entusiasmi". Lo stesso Sacchi, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha risposto allo storico capitano della Roma: "Anche questa critica, che mi viene rivolta spesso, rientra nella contrapposizione collettivo-singoli. A volte ci si dimentica che a calcio si gioca in undici".