Sacchi: “Mourinho è un genio della parola. Punta sulle strategie, meno sulla tattica”

Le parole dell'ex tecnico del Milan sullo Special One

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista al sito Calciosaudita.it. Queste le sue parole su Mourinho e il suo modo di comunicare: “José è un genio della parola. Il migliore di tutti in assoluto per ciò che concerne la comunicazione. È questo il suo grande punto di forza e spesso basta e avanza. Anche lui punta molto sulle strategie, meno sulla tattica”.