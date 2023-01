Sacchi: “Mourinho è un comunicatore. Ama vincere con poco gioco”

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera a due giorni dal big match contro i rossoneri. Tra le tante tematiche affrontate, c'è anche la Roma e in particolare la figura di Mourinho. Interrogato sulla possibilità dei giallorossi di fare qualcosa in più in campionato, ha risposto così: “Mourinho è un grande personaggio, un istrione, un comunicatore. Ama di più vincere con poco gioco. Però ha tanti pregi. E sa gestire i gruppi”.