Il rifiuto di Claudio Ranieri alla panchina della Nazionale continua a far discutere, e tra le voci più autorevoli che hanno commentato la vicenda c’è anche quella di Arrigo Sacchi, ex CT dell’Italia e storico innovatore del calcio italiano. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha espresso una posizione netta: "Non conosco le motivazioni profonde, ma alla Nazionale non si può dire di no. È un dovere morale rispondere alla chiamata". Per Sacchi, guidare l’Italia rappresenta il vertice assoluto della carriera di un allenatore, “il massimo traguardo”, come lo ha definito, non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto il profilo del senso civico e dell’orgoglio nazionale. Parlando poi dei possibili candidati alla panchina azzurra, Sacchi si è mostrato cauto nel giudizio: "Leggo i nomi di Cannavaro, De Rossi e Gattuso. Hanno il colore azzurro sulla pelle, ma fare il commissario tecnico dell’Italia è un mestiere molto complicato". Il suo intervento si conclude con una riflessione profonda sul ruolo del CT, che - ricorda - non è solo selezionatore, ma anche psicologo, leader, stratega. Un compito pieno di responsabilità e pressioni, ma allo stesso tempo un onore senza eguali.