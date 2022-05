Sacchi: “Anche la Roma è più forte del Milan, i rossoneri vincono col collettivo”

L'ex allenatore rossonero esalta il lavoro di Pioli e Maldini: "Chapeau per come hanno gestito la società"

Il Milan ha messo un altro mattoncino per lo scudetto, con l'ennesimo 1-0. Arrigo Sacchi ha esaltato il lavoro di Pioli e della società: "Un collettivo che sta compiendo veramente qualcosa di straordinario. Il rapporto economico tra loro e le altre è troppo diverso. L'Inter ha una qualità individuale di esperienza e di tecnica molto superiore, ma il Milan è competitivo grazie al collettivo. Chapeau a Maldini e ai suoi collaboratori per come hanno gestito la società. Vincere coi debiti vuol dire barare". A 'La Gazzetta dello Sport', Sacchi continua: "Milan meno forte di Inter e Napoli?Ma anche di Juve e Roma per come la vedo io. Io guardo quanto spendono le squadre..."