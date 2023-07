Sabatini: “Se Totti vuole fare il dirigente deve studiare e pedalare”

"Essere D.S. della Roma è stato un peso enorme, un piacere indescrivibile" dice Walter Sabatini in una intervista a Il Fatto Quotidiano. L'ex dirigente giallorosso è tornato a parlare, come ormai fa spesso. Stavolta anche di Francesco Totti e su un possibile futuro da dirigente per lo storico capitano. E le parole non sono di certo al miele