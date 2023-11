Sabatini: “Totti può essere molto utile alla Roma. Tra lui e Spalletti nessuna lite”

Le sue parole: "Totti rimane un uomo di calcio e di calcio si deve occupare. Se, come auspico, dovesse rientrare a Roma non è per fare cuscinetto con le istituzioni"

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Cusano Campus. Queste le sue parole sulla pace tra Totti e Spalletti e sul possibile ritorno di Francesco a Trigoria: “Totti è un valore aggiunto ovunque e comunque. Onestamente il fatto che abbiano fatto pace non gli do importanza, non hanno mai litigato in realtà, c’era stato solo un momento di incomprensioni che dipendevano dal tramonto di Francesco. Il tramonto di un grande campione è sempre una cosa tragica, drammatica, lo è per tutti i campioni e lo è stata anche per Francesco. Poi sono venute fuori mille storie. Oggi Francesco rende in qualche maniera giustizia dicendo che non è successo niente di rilevante, magari trovassero una sintonia forte, ne gioverebbe molto la Nazionale, ma io penso che Francesco possa essere molto utile anche alla Roma, soprattutto a questa Roma”.

A Sabatini è stato poi chiesto cosa intendesse Mourinho che il 31 maggio chiese una figura forte per gestire le vicende extra campo: in molti hanno pensato proprio a Totti: “Questo non lo so, non so cosa intende Mourinho, per una cosa riferita all’extra campo: per me Totti rimane un uomo di calcio e di calcio si deve occupare. Se, come auspico, dovesse rientrare a Roma non è per fare cuscinetto con le istituzioni, ma si deve occupare di calcio: il calcio è il suo respiro e la sua vita, darebbe un contributo enorme. È un auspicio, io mi permetto di suggerire nulla a nessuno. (Totti direttore sportivo?) Forse gli manca una conoscenza specifica di tipo tecnico-amministrativo, potrebbe farlo coadiuvato da qualcuno: ma insomma, Totti nel calcio potrebbe fare qualunque cosa”.

