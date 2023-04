Sabatini: “Totti e Spalletti sono due giganti del nostro calcio, faranno pace”

Lei ha avuto Spalletti a Roma e nell’esperienza all’Inter. Quando non vinceva… “Questa di Napoli è un’estasi che gli farà dimenticare tutto il passato. Vincere uno scudetto in questo modo ripaga tutte le piccole delusioni del passato, non immaginate cosa succederà tra poche ore per le vie di Napoli? L’arroganza con cui ha vinto ha fatto diventare piccole piccole tutte le altre squadre”.