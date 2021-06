Sabatini: “Toloi mi chiedeva di rimanere a Roma”

Il ds ex giallorosso ricorda la volontà del terzino dell'Atalanta di rimanere a Trigoria: "Fece benissimo ma giocò poco, non ho potuto accontentarlo"

Walter Sabatini parla della breve esperienza giallorossa di Rafael Toloi. L'ex ds della Roma, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato con amarezza l'operazione, ribadendo la ferma volontà del terzino, oggi in forza all'Atalanta e tra i ventisei azzurri di Roberto Mancini, di rimanere a Trigoria: "Toloi? Una grande frustrazione per me. Lo presi a Roma tanti anni fa in prestito dal San Paolo, fece benissimo il suo lavoro ma gioco' molto poco. A fine anno provai a rinnovare il prestito ma il San Paolo voleva solo cederlo a titolo definitivo. Mai sono stato cosi' imbarazzato nei confronti di un giocatore, mi chiedeva in maniera straziante di rimanere a Roma e non ho potuto accontentarlo".