Sabatini sul baby tridente contro il Lecce: “Da direttore sportivo sarei orgoglioso”

Walter Sabatini è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto ai microfoni di SkySport parlando del progetto giallorosso e in particolare dei tanti giovani presenti in rosa. L'ex direttore sportivo ha prima iniziato con una battuta: "Come si vive a Roma da nervosi? Quando ero molto nervoso non dormivo la notte, si va in giro a litigare". Sabatini è poi entrato nel merito del progetto: "Il giocatore simbolo è stato Robinio Vaz: ragazzino del 2007 che ha fatto un gol difficilissimo e ha fatto vincere la Roma". Poi sul tridente giovanissimo che ha chiuso la sfida contro il Lecce ha aggiunto: "I giallorossi hanno finito la partita con ragazzini di 17, 18 e 19 anni e questa è una bella notizia. Ne sarei orgoglioso da direttore sportivo”.