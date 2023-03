Sabatini: “Roma-Salernitana? Un furto. Finita 2-1 per le pressioni all’arbitro”

Le sue parole: "Quello che so è che mi hanno fregato una partita ma non ci voglio tornare sopra, facciamo finta che non sia successo"

Walter Sabatini è tornato a parlare di Roma-Salernitana, gara della passata stagione terminata 2-1 per i giallorossi. Queste le sue parole riportate dal sito backtothefootballtv.it: “Non ci voglio tornare, si riaccendo tutte le polemiche e io non le voglio. Quello che so è che mi hanno fregato una partita ma non ci voglio tornare sopra, facciamo finta che non sia successo. So che vincevamo 1-0, potevamo andare 2-0 e la partita è finita incredibilmente 2-1 per loro in virtù delle invasioni di campo e delle tante pressioni che ha avuto l’arbitro”. L'ex Ds della Roma ha anche parlato del caso Spalletti-Totti: "Gli scaricarono addosso la decisione di far smettere Francesco. Spalletti è un allenatore formidabile, arrivo a dirti che Spalletti è un allenatore senza difetti. E’ pedante nel lavoro, puntiglioso, fantasioso. Ha tutte le qualità di un grande allenatore”.