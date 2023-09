Sabatini: “Roma involuta. Il comportamento di Lukaku con l’Inter mi ha scandalizzato”

L'ex ds giallorosso: "Quella di Lukaku è una cosa sgradevole, i dirigenti devono osservare dei principi etici come i calciatori"

Sta facendo discutere l'inizio di stagione della Roma e lo stesso Mourinho ha attirato diverse critiche. Anche Walter Sabatini ha detto la sua sul momento dei giallorossi: "Alla Roma manca di trovare linee di passaggio e trame di gioco, devono ancora lavorare molto. Hanno preso Lukaku e gli consentirà di cambiare un po’ di temi, ci sarà una proliferazione di possibilità offensive. Sono un po’ involuti però, bisogna lavorare in settimana”. Poi l'ex ds dei capitolini, intervistato da 'Tv Play', parla anche dell'addio tra il belga e l'Inter: “Quella di Lukaku è una cosa sgradevole, i dirigenti devono osservare dei principi etici come i calciatori . C’era una squadra che gli ha dato fiducia e lo ha reso felice con la gestione Conte e che poi lo ha protetto quando ha giocato davvero male, l’Inter ha sempre avuto un atteggiamento encomiabile nei suoi confronti. Il suo tentativo di fuga mi ha scandalizzato, è una questione etica ”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.