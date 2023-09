Sabatini: “Non aver portato Rabiot alla Roma mi dà ancora fastidio”

La Roma, in passato, è stata vicina all'acquisto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, ora alla Juventus, quando vestiva la maglia del Psg è stato uno dei colpi di mercato tentati da Walter Sabatini nella sua esperienza da direttore sportivo nella Capitale. Intervenuto ai microfoni di "Cronache di Spogliatoio", lo stesso Sabatini ha spiegato il perché sia saltata la trattativa: "L'esperienza più amara che ho avuto è stata con Rabiot, ma non con lui bensì con la madre perché è un giocatore che ho perso e che avevo preso a parametro zero. Avevo trovato un accordo per portarlo alla Roma, poi però siccome il Psg sei mesi prima o un anno prima mi aveva dato trenta e passa milioni per Marquinhos, io non ho ritenuto una cosa decente portar via il giocatore a parametro zero. Ho ritenuto dunque di dare un indennizzo al Psg, ma quando la madre lo ha saputo si è veramente avvelenata. Abbiamo litigato ed ho dovuto rinunciare. È una cosa che ancora oggi mi dà fastidio. Considero Rabiot un grande giocatore."