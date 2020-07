Sabatini: “No a Kolarov al Bologna. Offerta dall’Italia per Tomiyasu, ma non dalla Roma”

Walter Sabatini chiude alla possibilità Kolarov al Bologna. Il coordinatore dell’area tecnica rossoblù è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ecco uno stralcio delle sue parole sul terzino serbo e su Tomiyasu, giapponese accostato alla Roma nei mesi scorsi: “De Silvestri è una possibilità: ha esordito con me nella Lazio, ragazzo di totale affidamento. Kolarov non ci interessa. Tomiyasu e Orsolini non si toccano. Per Tomi è arrivata un’offerta dall’Italia di oltre 20 milioni, non dalla Roma: è poco, tra l’altro. De Rossi allenatore della Primavera? A questa domanda non rispondo”