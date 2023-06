Sabatini: “Mourinho non troverà un altro amore come quello di Roma”

In attesa di addentrarsi davvero nel calciomercato estivo, nelle trattative che animeranno e accenderanno i prossimi mesi che ci separano dall'inizio della nuova stagione, a Roma è rimasto ancora in sospeso il futuro di Mourinho. Sulla vicenda, si è espresso anche l'ex Direttore Sportivo della società giallorossa, Walter Sabatini, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha dichiarato: "Fa bene a rimanere in una città che lo ama in maniera religiosa. Lui deve vivere lavorare in una città che lo ama. Non credo possa trovare un altro amore così grande come quello che ha a Roma". Dopo l'ultima partita di campionato contro lo Spezia, lo Special One ha tranquillizzato i suoi tifosi facendo segno di rimanere nella capitale, ma ancora nulla è stato scritto.