Sabatini: “Mourinho, grande lavoro ma questi infortuni sono insostenibili”

Sta facendo discutere parecchio in queste ore il futuro di José Mourinho alla Roma. La sua permanenza in giallorosso pare in bilico, soprattutto ad ascoltarlo nei postpartita: "Chi ha preso Mourinho sa perfettamente i comportamenti che ha. Comunque è difficile dire che se ne vuole andare vedendo i suoi atteggiamenti - dice Walter Sabatini a 'Sky Sport' -. A che scopo? Per ora sta comunque facendo risultati, certo dipenderà da come finisce la stagione, però ha chances di passare in finale di Europa League. Non la vedo inferiore al Leverkusen. Mourinho ha fatto un grande lavoro. Non dimentichiamoci degli infortuni, che così sono insostenibili. Una squadra non può essere martoriata così. Bisogna valutare quali sono muscolari, quali traumatici e quali no".