Sabatini: “La Roma somiglia a Mou, dispiace per l’infortunio di Wijnaldum”

L'ex ds giallorosso: "Giusto che i capitolini dicano di lottare per la Champions, perché vuol dire che devi lottare anche per lo scudetto"

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione 'Tutti Convocati'. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni: "E’ una Roma certamente non spettacolare, ma che sa quello che vuole, Il Milan si ricandida a vincere lo scudetto. I giallorossi somigliano al suo allenatore. Mi dispiace per l’infortunio di Wijnaldum perché sarebbe stato un protagonista importante. Giusto che la Roma dica di lottare per la Champions League, perché vuol dire che devi lottare anche per lo scudetto visto che negli ultimi anni le squadre in quella zona sono sempre molto vicine".