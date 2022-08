Sabatini: “La Roma può competere per lo scudetto. Dybala colpo magistrale”

"Se ho chiamato Massara per prendere Dybala al Milan? Non è vero - ha detto Walter Sabatini , ex ds della Roma, ospite di Sky Sport - Non farei mai una cosa del genere ad un mio allievo, che è cresciuto con me. Io per Dybala ho avuto sempre una simpatia perché ha giocate in controtempo, sublimi, uno che ti riconcilia con il calcio. Un colpo magistrale da parte della Roma, il pubblico giallorosso ha bisogno di una speranza in movimento, e i colpi di Dybala sono un po' come quelli che faceva Totti".

"La Roma può competere per lo scudetto, non so se lo vincerà ma ha la competitività che una società deve garantire ai suoi tifosi. La vittoria come necessità, non come possibilità. E' cambiata la mentalità grazie a Mourinho. Io credo che alla lunga l'operazione di Wijnaldum andrà in porto, perché il Psg deve per forza assottigliare la rosa e scaricare i costi. Tenere un giocatore così fuori non è così facile. Anche Wijnaldum è un giocatore straordinario. Io sono stato sempre innamorato di lui e volevo portarlo a Roma, ma non c'è stata mai la possibilità".