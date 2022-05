Sabatini: “La Roma la mia malattia. Ho visto la partita con la sciarpa al collo”

Il direttore sportivo non dimentica il suo passato giallorosso e ammette le sue emozioni per la conquista della Conference League

Walter Sabatini, attuale direttore sportivo della Salernitana ed ex giallorosso, in un'intervista a La Repubblica, spiega come ha seguito la vittoria della Roma in Conference League e le relative emozioni per un trofeo tornato nella Capitale 14 anni dopo l'ultima volta: “Ho visto la partita in tv. Con una sciarpa giallorossa al collo. L’ho sempre detto che la Roma è la mia malattia“.