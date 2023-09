Sabatini: “La Roma è in lotta per la Champions. Totti non può fare il soprammobile”

La Roma, ieri, è tornata a vincere e a guadagnare i suoi primi tre punti della stagione. Un successo importante soprattutto per dare fiducia in vista delle prossime sfide. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l'ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini, ha sottolineato la prova della squadra di Mourinho: "Paredes sta recuperando il ritmo partita, ieri ho rivisto il Paredes che conosco perché sa verticalizzare come pochi. La Roma è stata straripante ieri, la squadra è stata rinfrancata dalla presenza di Lukaku e Dybala. Hanno trovato tante linee di passaggio, attaccando l'area con forza e profondità. Si è iscritta alla lotta per la Champions League". Poi un battuta anche sul possibile ritorno in società di Totti: "É sicuramente un riferimento per la Roma, ma deve avere un ruolo operativo, non per fare il soprammobile. Deve fare una sorta di direttore sportivo, anche se c'è Tiago Pinto che è molto migliorato. Lo vedrei molto bene, magari con un ruolo consultivo per tutti. Non conosci i Fredikin perché non parlano mai, ma conoscono Totti e mi sembra abbiano le idee chiare".