Sabatini: “Il mio rimpianto più grande? Non aver portato Bielsa alla Roma”

Walter Sabatini, ex ds di Roma e Salernitana, ha riportato in auge un retroscena di mercato che riguarda proprio il club giallorosso ed El Loco Bielsa durante la trasmissione Viva el Futbol. "Volevo portare Bielsa alla Roma e ho fatto un errore inconcepibile. Ho avuto paura, sono stato un pavido", ha ammesso Sabatini. "Bielsa è la persona più spettacolare e più educata che io abbia conosciuto, dentro e fuori dal calcio. Lo stadio del Newell’s Old Boys di Rosario è intitolato a lui da vivo: è l’unico al mondo a cui è successo." Sabatini ha ricordato come Bielsa fosse pronto a rivoluzionare la Roma: "Ero andato a Madrid a parlare con lui. Si era fatto trovare con la piantina di Trigoria: voleva cambiare tutta l’impostazione del centro sportivo, colorare le pareti perché la squadra deve assorbire calore e appartenenza. Conosceva tutti i ragazzi della Primavera: un fenomeno vero." Alla fine, però, il trasferimento non si concretizzò: "Mi sono tirato indietro all’ultimo. Trigoria è troppo incasinata, troppo problematica. Se avessi portato uno come lui, me lo avrebbero impallinato in dieci giorni. Bielsa lavora ventisei ore al giorno, non per pazzia, ma per dedizione. È il mio più grande rammarico."