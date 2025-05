Sabatini: “Il lavoro di Ranieri rasenta la perfezione. Il Bologna merita la Champions”

Le sue parole: "Claudio ha rilevato una squadra allo sbando e ora sta lì a lottare per il quarto posto. Chi merita la Champions? I rossoblù. Hanno disputato un campionato pazzesco"

Walter Sabatini dice la sua sull'avvincente corsa Champions che coinvolge diverse squadre in Serie A. L'ex ds ne ha parlato in un'intervista rilasciata a passionedelcalcio nella quale si è soffermato anche sul lavoro svolto da Ranieri con la Roma . Queste le sue parole:

Nella volata per gli ultimi due posti Champions sono coinvolte più squadre. Chi meriterebbe di più? "L’Atalanta sta messa meglio in classifica, dico poi il Bologna. I rossoblu hanno disputato un campionato pazzesco, però sono attesi da un dispendio di energie notevole considerando la finale di coppa Italia contro il Milan".

Quale aspetto reputa più rilevante nella gestione del gruppo da parte di Ranieri il quale ha risollevato la Roma? "Il lavoro di mister Claudio Ranieri rasenta la perfezione. Ha rilevato una squadra allo sbando, in piena zona retrocessione, e ora sta lì a lottare per un posto in Champions grazie ad un percorso superlativo. Sono pieno di ammirazione nei suoi confronti".