Sabatini: “Dybala è l’unico campione che ha la Roma. Che rimpianto Rabiot”

Al termine della stagione è tempo dei vari bilanci per le squadre di Serie A. A provare ad offrire una chiave di lettura sull'annata appena conclusa è Walter Sabatini, ex Direttore Sportivo della Roma, che, intervistato a Radio Napoli Centrale, ha spiegato come i giallorossi si aggrappino ad un solo giocatore: "L'unico vero campione della Roma è Dybala, invece il Napoli ne ha diversi". Poi un passaggio anche sui colpi che sono riusciti di più nella carriera del Ds: "Marquinhos preso a 4 milioni che ha fatto il titolare nella Roma e 10 mesi dopo è stato rivenduto a più di 30 milioni, ma ce ne sono state molte altre. Il giocatore di cui mi rammarico di più è Rabiot, ce l’avevo in mano 4 anni fa, sarebbe stato splendido per la Roma. Sua madre è una donna ostica"