Sabatini: “Con il Bayer partita scientifica e votata alla vittoria come fa Mourinho”

Walter Sabatini è tornato a parlare di Roma. L'ex direttore sportivo giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttomercatoWeb nelle quali ha analizzato il momento del calcio italiano oltre alla vittoria della formazione di Mourinho contro il Bayer Leverkusen: "L'Inter è ad un passo dalla finale, la Roma ha fatto un risultato eccezionale contro il Leverkusen con la vittoria nella gara d'andata e giocando un calcio scientifico, votato alla vittoria come Mourinho fa da sempre". Queste le prime parole di Sabatini che poi conclude: "Vediamo cosa accadrà nel derby di ritorno: una gara dolorosa per me fra due italiane. Una cosa che odio da sempre. È vero che garantisce almeno un'italiana in finale. Il calcio è una tragedia, comunque vada. Se non lo è per me lo è per qualcun altro".