Ryder Cup, questa mattina anche Smalling al Marco Simone Golf & Country Club

Il centrale inglese era sugli spalti per assistere alla competizione più importante del mondo nel golf

Mattinata di golf per Chris Smalling. Il difensore della Roma, secondo quanto riportato da 'Ansa', oggi era presente a Guidonia dove in questi giorni si sta svolgendo la Ryder Cup, la più importante competizione al mondo di golf. Al Marco Simone Golf & Country Club c'era anche l'inglese, dopo che questi giorni sono sfilati tantissime stelle come Novak Djokovic e Adriy Shevchenko. Smalling sta recuperando dall'infortunio, che però lo terrà con tutta probabilità fuori fino al rientro dalla sosta.