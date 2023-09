Ryder Cup, cena per mille vip alle Terme di Caracalla: presente Lina Souloukou

La Ryder Cup entra nel vivo. Ieri sera, cena di gala per mille invitati alle Terme di Caracalla dove si sono visti il tennista Novak Djokovic, il pilota della Ferrari Carlos Sainz e Gareth Bale . Oltre a loro era presente anche il CEO della Roma Lina Souloukou , scrive Il Corriere della Sera. Ha cenato al tavolo istituzionale insieme a Roberto Gualtieri , al presidente della Regione Francesco Rocca, i ministri dello Sport Andrea Abodi del Turismo Daniela Santanchè e della Cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente del Coni Giovanni Malagò , il d.g. Ryder Cup Italia Gian Paolo Montali e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

