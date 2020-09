La nuova proprietà della Roma si mette a lavoro. La prossima settimana dovrebbe sbarcare in Italia il nuovo presidente Dan Friedkin, ma intanto, come riporta l’agenzia “Adnkronos”, sembra che il figlio dell’imprenditore texano, Ryan, sia già arrivato nel nostro paese, incontrandosi con Guido Fienga. Friedkin e l’ad giallorosso si sarebbero visti in un ristorante nel centro di Milano assieme a un consulente americano.