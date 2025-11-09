Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Era stata una buona Udinese fino al rigore, poi è cambiata la partita: è d'accordo. "E' stata una partita completamente diversa rispetto allo scorso anno, giocata con orgoglio da parte della squadra. Quell'episodio ha un po' fatto la differenza, poi nella ripresa abbiamo concesso un gol facile. Zaniolo ha avuto l'occasione per segnare, ma non l'ha sfruttata".

Come ha visto Zaniolo in campo? "Speravo segnasse quel gol. Ha lottato, ha fatto tutto quello che poteva fare. Non è facile giocare, per lui e per gli altri, contro una squadra che è tra le prime tre in classifica per diverse statistiche".

Nel primo tempo il piano tattico era anche saltare i difensori della Roma con una palla alta? "Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo avuto occasioni tanto noi quanto la Roma. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di tornare in campo e cercare di dare il meglio. Quel gol ha fatto la differenza. Nel primo tempo non ci aspettavamo di avere così tanto possesso palla, ma è il match che avevamo preparato e che ci aspettavamo".

RUNJAIC IN CONFERENZA STAMPA

Cosa la rende felice di questa sera? Abbiamo visto delle novità tattiche. "Complimenti alla Roma per la vittoria, è stata dura anche per loro. Avevamo un piano, in alcune fasi ha funzionato. Abbiamo avuto possibilità di segnare, sfortunatamente c'è stato il Var che ha cambiato la situazione. Non voglio parlare dei dettagli, soprattutto dopo aver perso 2-0. Abbiamo giocato a un buon livello, in confronto alle ultime due volte che abbiamo giocato qui. Sono felice di questo, abbiamo seguito i piani, abbiamo affrontato una squadra top con questi approccio. Ma doveva andare così stasera, c'è stato il Var, abbiamo avuto grandi possibilità di segnare al 71' per riaprirla. Continueremo a lavorare".

Su Goglichidze. "Saba sta combattendo con i problemi fisici, dopo la nazionale, non abbiamo voluto forzarlo e rischiare di provocare un infortunio. Abbiamo preferito giocare con Bertola e ha fatto bene contro Atalanta e anche oggi secondo me. Lui è giovane, viene dalla B e si sta adattando mentre Saba viene già dalla A. C'è bisogno di tempo, ma sono felice di loro. Speriamo che torni dalla nazionale senza infortuni".