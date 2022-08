Rummenigge: “La Roma è rinata grazie a Mourinho. Non credo possa vincere lo scudetto”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco ed ex attaccante dell'Inter, ha parlato della nuova ambiziosa Roma di Josè Mourinho in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "La Roma è rinata come società importante. Per parecchio tempo non ha vinto nulla, poi grazie a Mourinho ci è riuscita, non la Champions ma la coppa meno importante, però ha vinto". Inizia così l'analisi sulla formazione giallorossa del Pallone d'Oro tedesco che poi prosegue parlando anche dello Special One: "Mourinho ha fatto bene nel passato, è un uomo di grande immagine, e mi pare anche per il futuro, visti gli acquisti importanti. A Roma sognano qualcosa in più, ma non credo che possano vincere il campionato, secondo me parte l’Inter come grande favorita”.