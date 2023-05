Rummenigge: “Delle italiane la Roma ha più chance di vincere in Europa”

"Sulla carta tutte e tre possono vincere, ma quella che avrà più possibilità probabilmente è la Roma, che ha uno specialista in panchina - ha detto l'ex attaccante dell'Inter Karl-Heinz Rummenigge ospite di 'Noventesimo Minuto' sulla RAI - Ma anche la Fiorentina può vincere. L'Inter non è favorita, ma lo vedo un vantaggio. Può scendere in campo sapendo di aver fatto bene tutta la stagione. Sono una squadra tatticamente messa bene, soprattutto in attacco con Lautaro, Lukaku, Dzeko, giocatori che possono fare male a tutti gli avversari".