Rui Patricio: “Vittoria importante, dobbiamo mantenere questa mentalità forte”

Il numero uno romanista: "Importante mantenere la concentrazione durante tutta la partita"

Un clean sheet per chiudere il mini ciclo prima della sosta e una vittoria, che "è la cosa più importante". Qualche incertezza al derby non ha incrinato il giudizio su Rui Patricio, tra i migliori innesti dell'ultima campagna acquisti. Il portiere portoghese ha portato esperienza e fiducia a tutto il reparto. Ai canali del club ha commentato la vittoria con l'Empoli. Le sue parole: "Una vittoria molto importante per tutti i giocatori e lo staff. Ora dobbiamo continuare con questa mentalità forte. Importante mantenere la concentrazione durante tutta la partita, ma la cosa più importante è aver vinto la partita".