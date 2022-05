Rui Patricio: “Una vittoria diversa dalle altre. Mourinho è stato decisivo”

Le parole del portiere

Redazione

Rui Patricio è stato decisivo con due parate nel secondo tempo. Ne ha parlato al termine della gara:

RUI PATRICIO A SKY

Hai vinto tanto nella tua carriera, questa serata che significa per te? "E' un trofeo differente, il primo europeo del club. Importante per noi tutti e per il pubblico, siamo molto felici. E' stata un'impresa e dobbiamo godercela tutti insieme".

Sei stato decisivo, qual è stata la parata più difficile? "Non mi piace parlare di me a livello individuale perché tutti siamo stati in campo e anche quelli in panchina hanno spinto la squadra per questa impresa. Non mi piace parlare di quello che ho fatto io".

Cosa ha significato Mou? "Ci ha aiutato tanto con la sua esperienza. E' stato uno degli elementi più importanti di questa vittoria, ci ha preparato mentalmente e siamo felici perché la vittoria concretizza tutto il lavoro".

Sono i tifosi più caldi che hai avuto? "Tutti i tifosi sono importanti, siamo contenti per averli fatti gioire".

Ci racconti il percorso del gruppo? "Abbiamo fatto un lungo cammino per questa finale dando sempre il massimo. Bisogna dare merito a tutti per aver vinto, ma dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere altri obiettivi e realizzare le nostre grandi ambizioni".

RUI PATRICIO A DAZN

Che bello vincere così, mi racconti le emozioni? "È bello vincere così. Siamo tutti molto contenti. Abbiamo vinto un trofeo molto importante per noi".

Non hai vissuto dei momenti semplici, ma ora sei qui. Questa per te è una rivincita? "Penso che quest'anno per tutti i giocatori, lo staff, l'allenatore è stata una stagione difficile, ma siamo cresciuti. È stata una partita molto buona per noi, perché abbiamo vinto un trofeo e questo è l'importante".