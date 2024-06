Rui Patricio saluta la Roma: “Il mio viaggio si chiude qui, grazie a tutti”

Rui Patricio dice addio alla Roma. Il portiere portoghese - in scadenza di contratto - saluta i giallorossi con un post emozionale su Instagram, un reel in cui ripercorre il suo cammino: "Grazie Roma per questi 3 anni! 129 partite e 2 finali Europee! Ringrazio il Consiglio Direttivo, i giocatori, gli allenatori, l’equipe medica, i Magazzinieri, lo staff della cucina, le guardie di sicurezza, il personale ufficio stampa della Roma, e tutti coloro con cui ho lavorato in questi anni. Un Pensiero speciale e un grande abbraccio a tutti i fan che mi hanno sostenuto in questo viaggio indimenticabile! Il mio viaggio a Roma si conclude così, portando con me tanti ricordi professionali e personali. Vi auguro tutto il meglio, e spero che continuiate a vincere tante altre competizioni con la stessa passione e determinazione che ci ha contraddistinto sino ad ora! Ancora e Sempre Forza Roma".