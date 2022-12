Rui Patricio ringrazia Santos: “Eternamente grati per quello che hai fatto”

"Grazie Mister Fernando Santos e Team Tecnico, per tutto quello che avete fatto per la nostra Nazione! In questi anni il Portogallo ha fatto la storia con gli Europei e le Nations League. Ti saremo eternamente grati". Questi i ringraziamenti di Rui Patricio sul suo profilo Instagram per il tecnico della Nazionale Portoghese Fernando Santos. Dopo l'ufficialità dell'addio del ct ancora non c'è nulla di certo su chi sarà il successore, ma tanti sono i rumors che potrebbero far trovare al portiere della Roma un allenatore a lui molto vicino.