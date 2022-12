Rui Patricio, primo allenamento post-Mondiale con la Roma: “Sono tornato”

Il portiere portoghese si è riunito ai compagni un paio di giorni prima della fine ufficiale delle ferie per i nazionali impegnati in Qatar

Non solo Wijnaldum tra le note liete dell'allenamento di oggi in casa Roma. Alla seduta odierna ha partecipato anche Rui Patricio, reduce dal Mondiale con il Portogallo. A dieci giorni dall'eliminazione ai quarti con il Marocco, il portiere è tornato con il gruppo giallorosso unendosi ai compagni proprio a 'casa sua'. "Sono tornato", ha scritto Rui sul proprio profilo Instagram. Il portiere titolare di Mourinho è arrivato rinunciando a un paio di giorni di ferie post-Mondiale per rimettersi a disposizione del suo allenatore. Un rientro più che gradito per lo Special One, soprattutto dopo la prestazione pessima - non la prima - di Svilar contro il Cadiz.