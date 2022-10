Rui Patricio: “Ora testa al Napoli, i nostri tifosi ci aiuteranno a vincere”

Il portiere giallorosso: "Subiamo poche azioni e pochi gol grazie al lavoro di squadra"

Redazione

Al termine della gara vinta dalla Roma a Marassi per 1-0 contro la Sampdoria, Rui Patricio ha parlato ai canali del club. Ecco le sue dichiarazioni:

RUI PATRICIO A ROMA TV+

“La vittoria è molto importante per tutti noi, è stata una partita difficile però abbiamo fatto di tutto per vincere e siamo contenti per la vittoria”.

Pochi gol subiti, segnale di una solidità difensiva e di tutta la squadra

“Lavoriamo tutti insieme per non prendere gol e per farli, dobbiamo continuare così e lavorare forte tutti insieme perché così dobbiamo fare. Oggi è stato così”.

Ora la sfida importante contro il Napoli

“È una partita molto importante e difficile per noi, faremo di tutto per vincere con i nostri tifosi, ringraziamo i tifosi per il sostegno che ci danno, sono importanti per noi”.