Rui Patricio: “Con il Bologna partita difficile, pensiamo alla Conference”

Il portiere della Roma ha commentato il suo ruolo nella squadra

Rui Patricio è stato uno dei migliori in campo contro il Bologna per la sua Roma . Ai microfoni di DAZN ha commentato il ruolo del portiere nel calcio moderno.

Il ruolo del portiere si è evoluto, tu come ti alleni durante la settimana? "Il portiere fa parte della squadra. Se una squadra non ha delle opzioni valide in porta, diventa difficile giocare. Se un portiere lavora in settimana sulle sue difficoltà e sulle sue insicurezze può fare sicuramente bene".