Rui Patricio non raggiunge Dybala: un solo romanista in semifinale, come nel 2014

Rimane solo Paulo Dybala. Ebbene sì, anche Rui Patricio saluta il Qatar. Dopo Vina e Zalewski, il portiere lusitano abbandona la competizione e probabilmente dice anche addio alla sua nazionale. Il sorprendente Marocco continua a sognare e affronterà una tra Francia e Inghilterra mercoledì. Non si ferma invece l’Argentina che martedì giocherà contro la Croazia alle ore 20 (diretta su Rai 1). Ci sarà un solo romanista in semifinale, come nel 2014 con Maicon che arrivò quarto col Brasile. Almeno due giallorossi in questa fase appartenenti a due squadre diverse non si vedono dal 1998. In quel caso Cafu, Aldair e Candela arrivarono addirittura in finale. Match vinto dalla Francia con un secco 3-0 ai danni della formazione verde-oro. La Joya non ha ancora giocato neanche un minuto, ma vuole a tutti i costi vincere la Coppa del Mondo che nel suo paese non viene festeggiata dal 1986. Trofeo che manca a dei romanisti dal 2006. Anno della cavalcata degli azzurri con Totti, Perrotta e De Rossi protagonisti.