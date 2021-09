Rui Patricio: “Non lasciamo che un risultato negativo ci tolga l’ambizione” – FOTO

Le parole del giallorosso: "Il nostro obiettivo è lavorare sodo, mantenerci sempre uniti e credere di vincere ogni partita!"

La Roma ieri ha perso il primo derby della stagione e il primo per Mourinho. Rui Patricio ha commentato la sconfitta su Instagram: "Uno dei modi per affrontare i risultati negativi è avere una mentalità vincente, non lasciare che un risultato negativo ci tolga l'ambizione. Il nostro obiettivo è lavorare sodo, mantenerci sempre uniti e credere di vincere ogni partita! Siamo quello che pensiamo".