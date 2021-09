Rui Patricio: “Mentalità e sacrificio, è la strada giusta”

Il portiere a fine match: "Dobbiamo continuare su questa strada, credere di poter vincere tutte le partite e di trovare la forza"

Tra tutte le follie di stasera, tante parate, qual è stata la parata più difficile e più bella? Non mi piace parlare delle prodezze individuali, preferisco sottolineare quella che è stata la prestazione della squadra abbiamo tutti lottato per questa vittoria, avuto mentalità e spirito di sacrificio. Dobbiamo continuare su questa strada, credere di poter vincere tutte le partite e di trovare la forza di vincere e di segnare un gol decisivo in extremis.