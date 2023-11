Rui Patricio: “Giusto il pareggio. La parata su Romagnoli non è stata semplice”

Le parole del portiere portoghese: "Sono soddisfatto non solo per me ma per la squadra. Abbiamo fatto di tutto per vincere"

Redazione

Rui Patricio ha parlato in zona mista dopo il derby contro la Lazio. Queste le parole del portiere portoghese:

RUI PATRICIO IN ZONA MISTA

Sulla parata decisiva su Romagnoli. "Sono soddisfatto non solo per me ma per la squadra. La parata su Romagnoli non era semplice perché la palla ha prima sbattuto a terra".

Serviva una reazione dopo Praga. Sei stato protagonista. Come l'avete vissuto e preparato? "È stata una buona partita ma anche difficile contro una buona squadra. Abbiamo fatto di tutto per vincere. Giusto per tutti e due il pareggio. Prima di tutto ringrazio i nostri tifosi perché ci hanno aiutato".

C'è stata un po' di paura da parte di entrambe le squadre? "Abbiamo giocato contro una buona squadra tatticamente forte come noi. È stata una partita giusta, molto equilibrata e il pareggio è giusto".

RUI PATRICIO A ROMA TV+

"Un grande derby, come sempre. L'ambiente era fantastico con l'appoggio dei nostri tifosi. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi perché sono troppo bravi. La partita è stata difficile contro una buona squadra, abbiamo fatto di tutto per vincere e non abbiamo vinto, ma è stato un pareggio giusto per tutte e due le squadre".

Hai fatto parate importanti nel primo tempo, nel secondo la Roma avrebbe potuto vincere. "Penso che tutti abbiamo fatto del nostro meglio. Dobbiamo continuare ad allenarci bene, adesso c'è la sosta ma dopo dobbiamo continuare a lavorare per vincere le partite".

