Rui Patricio: “Faremo di tutto per vincere. Difesa solida grazie a tutta la squadra”

La Roma torna ad affrontare una gara europa, con l'impegno di stasera contro la Real Sociedad. I giallorossi scenderanno in campo per sfidare una squadra giovane, forti di giocatori di grande esperienza a partire da Rui Patricio. Il portiere portoghese, dopo la conferenza stampa, ha parlato anche ai canali ufficiali del club: "Sarà una partita importante, con l'appoggio dei nostri tifosi faremo di tutto per vincere".