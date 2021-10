Rui Patricio fa 100 presenze col Portogallo: “Un grande orgoglio”

Il portiere della Roma festeggia un traguardo importante con la propria nazionale

Serata positiva e a suo modo indimenticabile per il Portogallo e Rui Patricio. Ieri i lusitani hanno battuto senza problemi il Lussemburgo nel match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, grazie anche a una storica tripletta di Cristiano Ronaldo. Ma anche il portiere della Roma ha raggiunto un traguardo importante, ovvero le 100 partite in nazionale. "È un motivo di grande orgoglio aver raggiungo le 100 presenze per il mio paese. Con una vittoria importante per il nostro obiettivo", ha scritto Rui Patricio su Instagram. Il Portogallo, con la vittoria di ieri per 5-0, si è portato a un punto dal primo posto dalla Serbia che però ha una partita in più.