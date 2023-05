Rui Patricio, centesima con la Roma: “Forza e ambizione per le prossime partite”

Non è stata la partita migliore per un festeggiamento, visto il risultato, ma Rui Patricio può comunque essere soddisfatto del traguardo raggiunto con la maglia della Roma. Contro il Monza, infatti, il portiere portoghese ha giocato la sua partita ufficiale numero cento con i colori giallorossi."Forza e ambizione per le prossime partite", ha scritto su Instagram Rui Patricio per celebrare questo numero così importante.