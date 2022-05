Rugani verso la Lazio: intesa con la Juve per lo scambio con Acerbi

Il difensore bianconero, accostato nei mesi scorsi alla Roma, è pronto ad arrivare nella capitale: da definire le formule dell'affare

Daniele Rugani va sempre più verso la Lazio. Il difensore della Juventus, accostato più volte alla Roma nei mesi scorsi, lascerà i bianconeri al termine di questa stagione, con Acerbi a fare il percorso inverso. Come riporta 'Sport Mediaset', l'intesa per lo scambio è arrivata in occasione della sfida all'Allianz Stadium di lunedì sera. Allegri e Sarri hanno approvato la trattativa e nei prossimi giorni si discuteranno le formule dell'accordo. Acerbi dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo mentre Rugani in prestito con obbligo di riscatto. Sono ore importanti per i biancocelesti, che stanno definendo anche gli arrivi di Caputo e Vecino.