Rudiger cuore Roma: “Spero batta lo United e raggiunga la finale”

Il tedesco farà il tifo per i giallorossi nella sfida con i Red Devils

Antonio Rudiger non ha dimenticato la Roma. Il difensore tedesco, ora in forza al Chelsea, ha commentato a Sky la semifinale di Europa League tra i giallorossi e il Manchester United, in programma domani sera alle 21. "Ho giocato nella Roma e le auguro il meglio, spero vincano contro lo United e vadano in finale", ha detto. La scorsa estate il classe 1993 è stato vicino al ritorno nella capitale, poi la Roma è riuscita a riportare a Trigoria Chris Smalling proprio dal Manchester.