Rudiger: “Avevo un paio di offerte, ma ho preferito restare al Chelsea”

Antonio Rudiger torna a parlare dopo una sessione di mercato che lo ha visto tra i protagonisti, nonostante la sua decisione di non cambiare squadra e rimanere al Chelsea. Al sito inglese “The Athletic”, il difensore ha dichiarato: “Ho valutato un paio di offerte nelle ultime due settimane di calciomercato. C’era la possibilità di partire in prestito, in modo da avere più minutaggio, ma a causa di vari motivi e del poco tempo a disposizione non si è fatto nulla. Mi piace vivere a Londra e giocare nel Chelsea, il club non mi ha ordinato di andar via“. Sul giocatore c’erano Roma, Milan, Tottenham e Paris Saint-Germain.